Vom Kollegen zum Rivalen: „Finde es richtig geil!“

Euer Ex-Klub nimmt heuer in der HLA-Challenge den Neustart in Angriff. Wie intensiv verfolgt ihr die Saison von Westwien?

Möstl: Sehr. Abgesehen davon, dass noch immer gute Freunde von mir bei Westwien spielen, versuche ich, so oft es geht, die Spiele zu verfolgen - ob in der Halle oder im Livestream. Mein Traum ist es, mit 45 zu Westwien zurückzukehren, um dann mit meinen Freunden wieder in der HLA zu spielen.

Mahr: Ich versuche natürlich, die Spiele so gut es geht zu verfolgen und tausche mich nach den Partien gerne mit meinen ehemaligen Kollegen aus. Es ist dennoch etwas komplett Anderes, die Zeiten haben sich geändert.