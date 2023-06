Märchenhaftes Ende! Westwien tritt als Meister ab

„Mir fehlen die Worte, ich bin so glücklich, es ist so ein schönes Gefühl. Wir haben ein kleines Märchen geschrieben“, freute sich Wilhelm Jelinek. Auch Wien-Goalie Constantin Möstl stimmte nach einer starken Leistung am Mittwoch mit ihm überein: „Wir haben es endlich wieder geschafft, unglaublich. Jetzt bin ich Meister und hab’ es noch nicht realisiert. Ich bin stolz auf die Mannschaft. Die letzten 15 Minuten haben es entschieden, es ging die ganze Zeit hin und her. Es hat keiner wirklich besser gespielt, wir waren einfach präsenter am Schluss.“