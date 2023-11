Abgedriftete Galionsfigur | Lena statt Greta

Lena statt Greta. Lena Schilling weist in ihrer „Streitbar“-Kolumne darauf hin, dass die Bewegung seit Gretas Äußerungen im Israel-Palästina-Konflikt gespalten sei. Einerseits stellt sich Thunberg immer wieder auf die Seite „der Palästinenser“ und positioniert sich dabei nicht gegen den Terror der Hamas, die „internationalen Social Media Accounts der Fridays schreiben im selben Ton“, weiß Schilling. Dagegen positionierten sich die österreichischen und deutschen Fridays. Schilling schreibt: „Sie distanzieren sich klar von Greta und verurteilen jeden Antisemitismus, zu Recht und notwendigerweise, wenn Sie mich fragen. Die offensive Aussparung des Massakers an Juden ist zu verurteilen und hilft niemandem vor Ort, auch den Menschen in Gaza nicht.“ Schilling fragt sich rhetorisch, was diese Zerrissenheit eigentlich für eine Bewegung, die in 150 Ländern von Millionen Menschen getragen wurde, bedeute. Seien die Forderungen einer Bewegung weniger legitim, wenn eine Sprecherin ihre mediale Rolle nutze und sich „außerhalb des Bewegungskonsenses“ stelle? Schilling meint: „Es ist doch so: Das Anliegen der Klimabewegung, der Appell an Regierungen, das zu tun, was sie selber unterschrieben haben, ist genauso wichtig wie vorher. Die Klimakrise schlägt nicht weniger hart zu, nur weil nicht mehr über sie geredet wird.“ Mit ihrer Positionierung erweise Greta jedenfalls keiner Sache einen guten Dienst, weder dem Leid der Zivilbevölkerung im Nahen Osten noch der Klimakrise. Wie wahr! Vergessen wir Greta, halten wir uns an Lena.