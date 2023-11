ÖVP-Nationalräte wollen der Stimmung Kontra geben

Es fehlt leider an Zuversicht für Österreich

Wenn das alles so positiv ist, warum kann dann die ÖVP bei Wahlumfragen und Stimmungsbarometer für sich nur so wenig herausholen? In erster Linie sei es ein Kommunikationsthema, meint NR Fürlinger: „Kritik, etwa von der Opposition, lässt sich halt am leichtesten verkaufen. Aber es ist natürlich auch klar, dass wir in einigermaßen schwierigen Zeiten leben. Wir kommen da schwer durch als Regierungspartei.“ Die Nachrichtenlage sei von Krisen, Katastrophen und Kriegen geprägt, leider. Da fehle positive Stimmung und Zuversicht zumindest, wenn es um Österreich selber gehe. Fürlinger: „Wir hören und lesen jeden Tag, dass unser Land am Abgrund steht. Das tut es aber einfach nicht, auch wenn es natürlich harte Einzelschicksale gibt.“