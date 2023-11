Keine Ladenhüter mehr? Die Mercedes-E-Zukunft

Dass der Mercedes EQS nicht so populär werden würde wie die S-Klasse, mussten sie in Stuttgart recht bald ernüchtert feststellen. Aber dass er so schlecht läuft, dass die Limousine nur mehr gemeinsam mit dem EQS SUV ausgewiesen wird und die Baureihe in den USA von Juli bis September 2023 um 55 Prozent einbrach, während die S-Klasse um 47,5 Prozent zulegte, wie die Automobilwoche berichtet, ist ein heftiger Schlag ins Kontor. Offenbar haben sie am Markt vorbei entwickelt. Doch Entwicklung ist ja ein voranschreitender Prozess.