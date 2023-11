Miblu: „Ich habe etwas Bleibendes hinterlassen“

Verschafft dir das Projekt Miblu eine besondere, eigene Ausdrucksform?

Ich bin ja auch Geschäftsfrau in der Wiener Innenstadt. Ich muss sehr viel vorarbeiten und bedenken, aber diese beiden Welten ergänzen sich schön. In der Musik ist das Leben im Moment viel stärker gegeben. Auf der Bühne zu stehen und zu performen ist etwas, was ich sonst in meinem Leben nicht habe. In beiden Berufen muss ich viel planen und durchtakten, aber auf der Bühne lebe ich ganz in der Gegenwart. Ich liebe es, es gibt für mich nichts Schöneres.