Die nächste Farce droht: Damen-Training abgesagt!

„Die Wetterbedingungen erlauben keine Aktivitäten auf der Rennstrecke.“ So die Information Mittwochvormittag. Aufgrund von starkem Schneefall und Wind in der Nacht fallen die Speed-Damen um das erste Abfahrtstraining auf der neuen Strecke in Zermatt um. Das zweite Training ist für Donnerstag (11.45 Uhr) angesetzt.