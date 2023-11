Mit der „Krone“ Christbäume aus NÖ gewinnen

So bleibt der Baum lange frisch

All jene, die sich schon am 1. Adventwochenende einen Baum nach Hause holen, brauchen fallende Nadeln dennoch nicht fürchten. Mit ein paar Handgriffen lässt sich der Baum lange frisch halten. So sollte man den Christbaum bis zum Weihnachtsfest kühl aufbewahren. Ein wassergefüllter Christbaumständer hält den Baum noch zusätzlich frisch. Der Christbaum sollte am Stammende vor dem Aufstellen frisch beschnitten werden. Grundsätzlich gilt: Je kühler der Raum ist, in dem der Christbaum aufgestellt, desto länger halten die Nadeln. Deshalb sollte der Baum auch keinesfalls neben dem Heizkörper aufgestellt werden. Egal ob man den Baum bereits aufstellen will oder ihn an einem kühlen Ort zwischenlagert, er sollte immer feucht gehalten werden.