SPÖ-Politiker teilte Hasspostings gegen Israel

„Vor mehr als einem Monat, am 7. Oktober, erschütterte ein barbarischer Terror-Angriff die Welt. Die Hamas ermordete mehr als 1400 Israelis. Das ist der schrecklichste Angriff auf Juden seit dem Holocaust. Seit diesem 7. Oktober ist die Welt eine andere. Antisemitische Übergriffe häufen sich - auch in Österreich“, erklärte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erst am Dienstag in einer Grundsatzerklärung. Und auch in Niederösterreich muss es offenbar heißen.