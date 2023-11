Steirische Köche sind wieder unter der Haube

Richtig stark auch die Geschwister Rauch in Bad Gleichenberg: vier Hauben für das Restaurant, zwei (14,5) für das Wirtshaus. Sensationell Alexander Posch von der Goldenen Birn in Graz: Erstmals überhaupt gab’s bei einer Premiere vier Hauben. Dazu holte das Restaurant im Parkhotel mit Jan Egger noch den Titel „Patissier des Jahres“. Auch der „Service Award“ ging durch Eva-Maria Utassy von der Geiger Alm in Altaussee in die Steiermark.