Israel: Kontrolle über Hamas-Regierungsgebäude

Am Montag hatte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärt, die Hamas habe inzwischen „die Kontrolle in Gaza“ verloren (siehe Video oben). Die Hamas-Kämpfer seien dabei, in den Süden des Gebiets zu flüchten, Zivilisten plünderten Hamas-Stützpunkte. Militärangaben zufolge hatte Israels Luftwaffe am Montag 200 Ziele im Gazastreifen angegriffen. Darunter seien Mitglieder von Terrororganisationen, Waffenlager, Raketenabschussrampen und Kommandozentralen gewesen, teilte das Militär am Dienstag mit. Bei Bodeneinsätzen hätten Soldaten zudem einen Tunnelschacht in einer Moschee im Gazastreifen freigelegt.