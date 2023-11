Auch Tirols Metaller rüsten sich für einen Streik

Überaus zäh gestalten sich die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metallindustrie. Am Montag wurde nach sieben Wochen die sechste Verhandlungsrunde gegen 22 Uhr abgebrochen. Auch in Tirol kündigten die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA nun von Mittwoch bis Freitag Streiks in den Betrieben an.