Spektakulärer Comeback-Sieg von Pöltls Raptors

Siakam „Man of the Match“

Siakam, der allein im dritten Viertel 22 seiner 39 Punkte erzielt hatte, verbuchte als „Man of the Match“ auch elf Rebounds, sieben Assists sowie drei Steals. Pöltl war im Schlussabschnitt nicht mehr mit von der Partie, aber dennoch begeistert. „Wir haben in der ersten Hälfte schwache Defense gespielt und Energie vermissen lassen, dafür aber nach der Pause unglaublichen Einsatz gezeigt, die Bank hatte einen großen Impact“, ließ der Center wissen. Er wusste, dass die Aufholjagd nach 23 Punkten Rückstand „die viertgrößte in der Klub-Geschichte“ der Raptors gewesen ist.