Wissenschaftler warnen vor Videokonferenz-Exzessen

Technostress in Organisationen

Die Wissenschaftler und ihre Teams arbeiten dazu seit einiger Zeit im Rahmen eines vom Wissenschaftsfonds FWF geförderten Projekts mit dem Titel „Technostress in Organisationen“ und unter dem Dach der „Gesellschaft für Neuro-Informationssysteme“ (NeuroIS). Sie gingen u.a. daran, das Phänomen nicht nur auf Basis von Befragungen, sondern auch aus neurowissenschaftlicher Sicht zu analysieren. Bei einer Studie an der TU Graz nahmen 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmal im klassischen Modus in Präsenz und einmal videobasiert an Vorlesungen teil. Dabei wurden mittels Ableitungen der Gehirnströme (Elektroenzephalografie, EEG) und der Herztätigkeit (Elektrokardiografie, EKG) Daten erhoben, aufgrund derer auf die Ermüdung der Versuchspersonen geschlossen werden konnte. Außerdem beantworteten sie Fragebögen.