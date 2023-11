Herkunft und Haltungsform beim Rind entscheidend!

Die in Österreich rund 1,8 Millionen gehaltenen Rinder dienen uns als Milch- und Fleischlieferant und gelten als wichtigster Produktionszweig unserer Landwirtschaft. Doch was passiert eigentlich auf dem Weg vom Stall bis auf den Teller? Der Verein „Land schafft Leben“ ging dieser Frage nach und hat eine klare Forderung an die Politik - und auch an den Konsumenten.