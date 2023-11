Jannik Sinner besiegt Tsitsipas in zwei Sätzen!

Wien-Sieger Jannik Sinner ist am Sonntag stark in die ATP Finals in Turin gestartet. Der Lokalmatador gewann das Auftaktmatch der grünen Gruppe beim mit 15 Mio. Dollar dotierten „Masters“ der acht besten Tennisprofis des Jahres gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas klar mit 6:4,6:4 und machte den ersten Schritt in Richtung Halbfinale.