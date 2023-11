Beach-Coup! Silber-Medaille für Hammarberg/Berger

Die Beach-Volleyballer Timo Hammarberg und Tim Berger haben bei der U21-WM in Thailand nach einem knapp verlorenen Finale Silber erobert. Die 19-Jährigen unterlagen am Sonntag in Roi Et im Finale den Belgiern Joppe Van Langendonck/Kyan Vercauteren 1:2 (18,-19,-13).