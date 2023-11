Hartberger: „Eines unserer schlechtesten Spiele“

Markus Schopp (Hartberg-Trainer): „Mit unserem frühem Tor war es für Rapid klar, dass sie mehr Risiko gehen. Dadurch haben sich für uns mehr Räume ergeben, die wir aber schlecht bespielt haben. Am Ende war es ein glücklicher Sieg gegen einen Gegner, der uns in vielen Phasen des Spiels viele Aufgaben gegeben hat. Aber wenn man solche Spiele auch gewinnen kann, ist etwas Großes im Entstehen. Die Mannschaft hat seit Sommer einen riesengroßen Schritt gemacht. Von uns war es gegen den Ball zu wenig, doch wir nehmen die Punkte und sind in einer sehr guten Position. Es ist ein schöner Moment. Wohin die Reise geht, wird man sehen, aber ich bin zuversichtlich, dass wir in den nächsten Monaten viel Spaß in Hartberg haben werden.“