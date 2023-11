Verschwörungstheoretiker radikaler geworden

Hartnäckig hält sich – auch in Österreich – das Gerücht, dass Russlands Diktator Wladimir Putin am Nationalfeiertag oder noch früher gestorben sei, und dass ein Doppelgänger seinen Platz eingenommen habe. Das ist die jüngste der vielen Verschwörungstheorien, mit der sich die Sektenbekämpfer der entsprechenden Stabsstelle im Bundeskanzleramt in Wien herumschlagen müssen.