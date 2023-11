Das war der erste Tag der großen „Gesund leben“!

Kindertalent und Kärntens Stimme

In der Halle 3 begeistern die Hobbykünstler und stimmen auf Weihnachten ein und in der Halle 2 dreht sich alles um die Familie und es finden die spannenden Vorausscheidungen zum Kindertalent und Kärntens Stimme 2023 statt. Da sorgte bereits im Vorfeld das Geschwisterduo Karl (14) am Klavier und Anastasia (9) mit ihrer Geige für Emotionen, nicht nur in der Jury.