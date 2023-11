WSG: Kein Schicksalsspiel, dennoch ein Muss-Sieg!

Was mit seinem „neuen“ Spielstil vielleicht in Ansätzen zu tun hat. „Viel hab ich in der Zeit bei Cagliari nicht geändert – aber natürlich hat jeder Trainer seine Vorstellungen, muss ich das Spiel doch adaptieren.“ In Italien wird das Hauptaugenmerk auf Taktik gelegt, agierte er oft aus dem Mittelfeld heraus, in Österreich dagegen wird aggressiver gespielt, wird er als Stoßspitze benötigt.