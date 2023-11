Europameister kommt! Neuer Coach für die Vikings

„Chance auf etwas ganz Besonderes“

Beide kennen sich seit Jahren vom Nationalteam, wo Sommer das Sagen hat und Calaycay als Defensive Coordinator fungiert. Dass die Zusammenarbeit erfolgreich ist, hat der historische EM-Finalsieg Österreichs Ende Oktober gegen Finnland (28:0) bewiesen. Nun will Sommer auch auf Klub-Ebene reüssieren. „Ich glaube, dass wir hier in Wien die Chance haben werden, etwas ganz Besonderes zu schaffen. Das Ziel, beim ELF Championship Game (2024, Anm.) in der Veltins-Arena vor 55.000 Zuschauern um den Meistertitel zu spielen, ist unser Antrieb“, erklärte der 35-Jährige. Calaycay streute seinem Kollegen Rosen. „Ich halte ihn für einen der brillantesten Coaching Minds nicht nur in Österreich, sondern europaweit.“