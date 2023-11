Pikanter Prozess um „Penis-Propeller“ beim Heer

„Ein Blödsinn, ein unnötiger Blödsinn, der beim Bundesheer nichts verloren hat“, stellt Richter Gerhard Pöllinger gleich zum Prozessbeginn am Landesgericht Klagenfurt klar, was er von dem Fall hält. Selbst Hauptmann in Reserve dürfte Herr Rat das Militär und die dortigen Gepflogenheiten aber ganz gut kennen. „Sie waren stellvertretender Gruppenkommandant“, sagt er. „Wo waren denn Ihre Vorgesetzten alle, während Sie mit den Rekruten gearbeitet haben?“ Das weiß der 31-jährige Angeklagte - der mittlerweile nicht mehr beim Heer ist - nicht: „Sie hatten andere Sachen zu erledigen, vermutlich beim Sport“, glaubt er. „Aha.“ Auch die Dienstaufsicht sei sehr sportlich gewesen. Daher habe niemand mitbekommen, was der junge Ausbildner mit seinen Schützlingen anstellte.