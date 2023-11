Der Mutmacher für den LASK heißt Newcastle United

Wunder in Champions League

Die „Magpies“ (Elstern) hatten es in der Saison 2002/03 nach einem 0:9-Punkte-Start sogar in der Champions League noch geschafft, sensationellerweise die K.-o.-Phase zu erreichen: Dank einem 1:0 gegen Juventus, einem 2:1 bei Dynamo Kiew und einem 3:2 gegen Feyenoord. Kurios auch „Juve“: Die Italiener gewannen 1998/99 in der „Königsklasse“ kein einziges ihrer ersten fünf Gruppenspiele und stiegen trotzdem auf. Und der VfB Stuttgart hatte in der Saison 2009/10 in der Champions League sogar nach den ersten vier Partien nur ein Pünktchen und erreichte trotzdem das Achtelfinale!