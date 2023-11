„Wir haben den Hass auf Juden auch importiert“

Seit den Angriffen der Hamas auf Israel nehmen antisemitische Attacken zu. Das Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. und 10. November 1938 ist deshalb aktueller denn je. Deshalb findet die offizielle Gedenkfeier am Mittwochabend in der Grazer Synagoge unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.