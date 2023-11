Wie Israel Passagierjets vor Terroristen schützt

Und das nicht zum ersten Mal: Flugzeuge aus Israel wurden in den vergangenen Jahrzehnten wiederholt Ziel von Terrorattacken und entgingen mitunter nur knapp einer Katastrophe. Etwa 2002, als eine Boeing 757 der Fluggesellschaft Arkia Airlines mit 260 Passagieren an Bord beim Abflug in Kenia von Splittern einer von Terroristen abgefeuerten Luftabwehrrakete getroffen wurde. Zwar wurde niemand verletzt und die Rakete verfehlte das Ziel. Doch in Israel erkannte man, dass auch Passagierjets ein Angriffsziel darstellen können und man Abwehrmaßnahmen ergreifen sollte. Heute ist die ganze Flugzeugflotte bei El Al mit einem Abwehrsystem ausgestattet, wie es sonst nur im militärischen Bereich zum Einsatz kommt. Wie es funktioniert.