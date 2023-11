Linzer Gastronom hat einen neuen „Spielplatz“

Rein kommt nur, wer das Passwort weiß

„Es wird ein bisschen in Richtung exklusiver Secret Room gehen“, verrät der 49-Jährige. Heißt: Rein kommt nur, wer das Passwort des Tages kennt. Während der 20er- und frühen 30er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts gab es in Amerika Tausende solcher Untergrundbars – es waren die Jahre der Prohibition, als Alkohol in den USA verboten war und illegale Gangs ihre kriminellen Imperien aufbauten.



Im Club ist einiges zu machen - vor allem in Sachen Technik und Licht. Bis Sommer 2024 soll das erledigt sein.