Fan-Packages zum Filmstart von „THABO“ gewinnen!

Ab dem 10. November ist der Kinderfilm „THABO - Das Nashorn-Abenteuer“ in den heimischen Kinos zu sehen. Das Kinderabenteuer knüpft an die gleichnamige Buchvorlage von Kirsten Boie an. Im Zentrum der Geschichte steht ein Elfjähriger, der gerne Detektiv wäre. Wir verlosen zum Filmstart 2 Fan-Packages inklusive Kinogutscheinen für das Nashorn-Abenteuer!