Tirol: Verschollen im Zillertaler Bermudadreieck

Zwölf Stunden kämpften kürzlich Berg- und Höhlenretter in Stummerberg um das Leben der Berner Sennenhündin „Ida“. Das Tier war, wie berichtet, in einen rund 20 Meter tiefen Felsspalt gestürzt. „Sträucher verdeckten den Spalt oberflächlich, der Hund tappte regelrecht in eine Falle, vergleichbar mit einer für Wölfe in früheren Zeiten“, zieht Andreas Gruber von der Bergrettung Kaltenbach einen Vergleich.