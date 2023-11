Tierischer Einsatz: Hündin „Ida“ aus Höhle befreit

Die fünf Monate alte „Ida“ war bereits am vergangenen Sonntag ihren Besitzern zwischen der Kapauns- und der Legeralm in rund 1900 Metern in Stummerberg entwischt. „Ihr Herrchen vermutete, dass das Tier in eine von Sträuchern verdeckte Felsspalte gestürzt war. Er bat mich um 12.30 Uhr um Hilfe“, schildert Andreas Gruber von der Bergrettung Kaltenbach.