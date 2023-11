Um diese Zeit ist Geisterfahrer-Risiko am größten

Fußballer Marko Varga (26) kam bei einem tragischen Geisterfahrer-Unfall auf der Westautobahn am Samstag gegen 2 Uhr ums Leben. An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit ist die Chance, einem Geisterfahrer zu begegnen eigentlich am größten und wann am geringsten? Die „Krone“ hat nachgefragt.