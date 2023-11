Wiener Blond: Zwischen Pyjama und Abendkleid

Haben für euch „S‘ letzte Kaffeehaus“ und einer der vielen Starbucks in der Stadt denselben Wert?

Doublier: Ich fühle mich in den Starbucks nicht so wohl. Es sind zwei komplett verschiedene Prinzipien eines Gastronomiebetriebes. Der eine will gar nicht, dass du dich lange in ihm aufhältst. Es ist mehr ein „take your coffee and run“. (lacht) So ist er auch aufgebaut.

Radon: Der Starbucks passt ein bisschen zum digitalen Zeitalter. Du schnappst dir deinen Becher und bastelst die nächste Story für Instagram. Im klassischen Kaffeehaus sitze ich vier Stunden herum und schaue oft gar nicht aufs Handy.

Doublier: Das Kaffeehaus lädt dazu ein, nur eine Sache zu machen. Das andere Prinzip lädt dich dazu ein, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, was dann wieder zerstreut. Ich finde es gut, einen Ort zu haben, wo man sitzt und Kaffee trinkt und sonst passiert nichts.