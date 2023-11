Zu ihrer Promotion kommt Alexander Van der Bellen

Amselsingen, Elbphilharmonie und Barbican

Ihre Ausbildungen jedenfalls, egal ob Gesang, Harfe, Klavier oder Musik-Pädagogik gingen ihr leicht von der Hand. Eder hat ihre Uni-Laufbahn äußerst erfolgreich vorangetrieben, ist nun sogar am Mozarteum beschäftigt. Auf den Musikbühnen der Welt steht sie weiterhin. Beim Amselsingen in Bischofshofen, in der Elbphilharmonie in Hamburg und in der Barbican Hall in London ist sie schon aufgetreten.