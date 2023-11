Bühne fürs Ehrenamt: Botschafter der Volkskultur

Edda Holzer hat vor 40 Jahren die Kindervolkstanzgruppe Seeboden gegründet, welche bereits an Festivals in Tunesien, Italien, Tschechien, Ungarn, in Slowenien, Griechenland, in der Türkei und in Kroatien teilgenommen hat. Im Juli wurde das bereits 27. Internationale Jugend-Volkstanz-Festival in Oberkärnten durchgeführt.