Olympiasieger erklärt seinen Abfahrtsmasterplan

Startplatz als erstes großes Ziel

Neben Stefan Babinsky, Christian Walder, Christoph Krenn, Felix Hacker, Manuel Tranninger und Stefan Rieser wird dies auch Kombi-Olympiasieger Johannes Strolz sein, der beim grenzübergreifenden Gletscherrennen zu seinem Weltcupdebüt in der Abfahrt kommen könnte. „Das Ziel ist es, mich in den Trainings so zu präsentieren, dass ich einen Startplatz erkämpfen und in den Rennen gute Leistungen zeigen kann“, erklärt der 31-Jährige. „Grundsätzlich sehe ich die Abfahrt aber als langfristiges Projekt. Zermatt ist dafür ein mal ein erster Schritt.“