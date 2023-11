Ausländeranteil im Land auf 17,6 Prozent gestiegen

Das ist die Kernbotschaft im Oberösterreich-Teil der neuen Bundesländerbroschüre des Integrationsfonds, in der sich auch die Folgen des im Februar 2022 begonnenen Krieges gegen die Ukraine im Bereich Migration und Flucht widerspiegeln. 55,3 Prozent der im Ausland Geborenen stammten aus Drittstaaten, also außerhalb von EU und EFTA. Die am stärksten vertretenen Nationen waren Bosnien und Herzegowina (39.000 Personen), Deutschland (36.500) sowie Rumänien (28.500). Platz vier belegten in der Türkei geborene Personen (20.300) und Platz fünf Personen mit Geburtsort in Serbien (14.300).