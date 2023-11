Vier Nominierungen im Rennen um begehrten Nestroy

Stück von Elfriede Jelinek überzeugte

Birgit Minichmayr, eine gebürtige Linzerin, kann sich in der Kategorie „Beste Schauspielerin“ Hoffnungen machen. Cecilia Pérez beeindruckte in „Schnee Weiß (Die Erfindung der alten Leier)“ von Elfriede Jelinek am Landestheater Linz und könnte als „Beste Nachwuchsschauspielerin“ ausgezeichnet werden.