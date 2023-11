So soll 1450 unser Gesundheitssystem entlasten

Auch Verbindung zur Apotheke möglich

Wie funktioniert das Telefon? Die Anrufe landen in der Rotkreuz-Leitstelle, wo insgesamt zwölf Sanitäter abheben - und das durchschnittlich schon nach elf Sekunden. Bei Notfällen erfolgt eine Weiterleitung an 144, bei Gesundheitsfragen ruft diplomiertes Personal zurück (im Team sind 16 Personen). „Die Anrufer können auch zu Apotheken verbunden werden, am Wochenende ist zudem ein Kinderarzt erreichbar“, so Vinzenz Harrer (ÖGK) und Petra Zinell (GVG - Gesundheitsversorgungs-Gmbh).