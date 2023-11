Schock für Tamara Mascara ++ Marvels Mega-Projekt

Die Weihnachtszeit nähert sich, und ein unverzichtbarer Klassiker hierbei ist „Kevin - Allein zu Haus“. Für den Darsteller Macaulay Culkin, der nun schon 43 Jahre alt ist, brachte dieses Projekt sowohl Glück als auch Herausforderungen mit sich. Wir haben recherchiert, wie es dem Schauspieler heute geht und was aus ihm geworden ist. Außerdem melden sich die Söhne Mannheims mit einem neuen Album zurück! All das und mehr erfahren Sie in unserer Adabei Prime, präsentiert von Moderatorin Sasa Schwarzjirg.