Sonnige Rundwanderung unter der Hohen Munde

Wir kommen zur Brücke am Eingang zur Arzbergklamm – davor am Schartner-Steig im Wald empor! Der legt einige Kurven im steilen Gelände ein, immer wieder gibt es Bänke zum Rasten. Unspektakulär zeigt uns dann ein Schild „Kupf – 980 m“ unser Ziel an. Freilich – von hier machen wir noch ein paar Schritte nach Osten zum „Kupf Marterl“. Dort öffnet sich ein toller Blick nach Telfs und zu den südlichen Stubaier Alpen gegenüber.