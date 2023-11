Worum geht‘s im Leben, Herr Schwarzenegger?

Thal ist in Aufruhr an diesem sonnigen Samstag, denn sein berühmtester Bürger hat sich angekündigt. Arnold Schwarzeneggers Freunde machen sich auf den Weg in dessen Geburtshaus, das heute das Schwarzenegger-Museum ist. Hier sind die Stationen seiner unglaublichen Karriere nachgezeichnet: Vom Steierbuam, der zum Inbegriff des „American Dream“ wurde, zum gefeierten Hollywoodstar und Gouverneur von Kalifornien. Vor der Tür steht eine fast drei Meter hohe Statue seines gestählten Körpers in Bronze, nachts wird sie anstrahlt. Arnolds Schulfreund Peter Urdl kontrolliert, ob auch genügend Zirbenschnaps da ist. „Den trinkt er besonders gern“, erklärt er, während sich der Holztisch langsam füllt.