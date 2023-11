Traurige Gewissheit: Unternehmer Michael L. tot

Der Unternehmer hatte seinen Urlaub in Praia da Joaquina verbracht. Am 20. Oktober hätte er eine Dienstreise nach Sao Paulo antreten sollen, kam dort aber nie an. Vor seinem Verschwinden erkundigte er sich bei Frauen in einer Strandbar nach Tauchmöglichkeiten in der Gegend. Sein Rucksack wurde später am Strand unter einem Deck gefunden.