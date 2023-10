Unwetter mit Sturm und Starkregen toben weiter

Nach dem wärmsten September und Oktober in der österreichischen Messgeschichte kühlt es in den nächsten Tagen in ganz Österreich deutlich ab. Teils werden heftige Regen- und Schneefälle erwartet. Vor allem am Freitag kann es laut Wetterexperten zu einem „kräftigen Regenband“ im Süden des Landes kommen.