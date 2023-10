Nach Ansturm öffnen Notquartiere heuer früher

Land und Stadt Innsbruck reagieren und öffnen heuer die Notschlafstellen um zwei Wochen früher. Geplant ist auch eine Betriebsausweitung im Frühling. Bereits ab 1. November werden in ganz Tirol alle Schlafplätze zur Verfügung stehen. Nicht nur jene 90 Betten in der Ganzjahres-Notschlafstelle der Tiroler Sozialen Dienste (TSD) am Innsbrucker Schusterbergweg. Insgesamt 40 zusätzliche Winter-Plätze werden vom Roten Kreuz in Innsbruck und von TSD-Einrichtungen in Kufstein und in Lienz betreut.