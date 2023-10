Stufe „Orange“: Warnung vor Starkregen in Osttirol

Kaltfront lässt Schneefallgrenze sinken

An der Nordseite der Alpen ist es am Montag noch föhnig, besonders in den südlichen Tälern Nordtirols sind bis in die Nacht hinein Böen zwischen 60 und 80 km/h zu erwarten. Auf den Bergen erreicht der Föhnsturm über 100 km/h. Am Dienstag überquert dann eine Kaltfront Österreich mit Regenschauern und im Süden vereinzelt auch mit Gewittern. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1600 bis 2000 Meter.