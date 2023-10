Warum Bares jetzt doch nicht mehr nur Wahres ist

Die Untersuchungsphase ist beendet, im November sollen die Vorbereitungen zur Entwicklung des elektronischen Zahlungsmittels starten. Bis die Operation „digitaler Euro“ der Europäischen Zentralbank Realität wird, dürfte noch viel Wasser die Donau hinunterfließen. Trotzdem sind Bedenken und Skepsis in der Bevölkerung groß, was im Sommer sogar dazu führte, dass Bundeskanzler Karl Nehammer, das Recht auf Bargeld in der Verfassung verankern wollte. Denn die Angst, dass das Bargeld verschwinden könnte, ist allgegenwärtig.