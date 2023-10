BIP auf Talfahrt: Fünftes Krisen-Quartal in Folge

Bau und Industrie mit sattem Minus

In der Industrie ging die Wertschöpfung im dritten Quartal um 0,5 Prozent zurück, nach minus 0,8 Prozent im Quartal zuvor. In der Bauwirtschaft verzeichneten die Wifo-Ökonomen einen Rückgang um ganze 1,8 Prozent - nach minus 1,3 Prozent in den Monaten April bis Juni.