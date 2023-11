Holza: Starmaniac startet jetzt mit Alpinpop durch

„Bist deppat, der schaut aus, der braucht a Auszeit, do gherat was tan“ - eine Hymne gegen den Alltagsstress, aber auch ein Mahnmal an sich selbst, das Handy einmal wegzulegen und offline das Leben zu genießen. Am besten mit den besten Freunden („All Inclusive“), der Familie („Urlaub mit Familie“) oder der Partnerin an seiner Seite („Des geht si net aus“). Er schmunzelt augenzwinkernd über die zwidernen Österreicher („Grantig“), verwehrt sich weiblicher Avancen („Du und i (oh nana))“ und lässt sich auch einmal ganz in der Liebe fallen, wenn sie sich richtig anfühlt und schwerelos macht („Bleib i do“). Auf dem naturbelassenen Weg des Albums treffen sich Seeed, Peter Fox und Folkshilfe, um all ihre Stärken in einen Topf zu werfen.