So schlecht war Liefering noch nie

Die sportliche Talfahrt will seit Wochen einfach kein Ende nehmen. Und ein Blick in die Vergangenheit zeigt: Schlechter standen die Salzburg-Fohlen seit der Ligareform im Jahr 2018 nach zwölf Spieltagen noch nie da. Die Truppe von Trainer Onur Cinel hat erst mickrige zehn Pünktchen gesammelt und liegt nur auf dem enttäuschenden 15. Platz in der Tabelle. Stand jetzt würden die Lieferinger in der kommenden Saison nicht mehr in einer Profiliga, sondern in der Regionalliga West kicken. Das wäre der absolute Super-Gau und ist eigentlich unvorstellbar!