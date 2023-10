Kirche lehrte die Lungauer das Fürchten

Abscheuliche Figuren mit nackten Körpern, blutigen Wunden und angstverzerrten Gesichtern: Das meterlange Wandbild in der Kirche in St. Michael kann an Groteske kaum überboten werden. Die verzweifelten Figuren, die von Dämonen gequält werden, bilden einen starken Kontrast zu dem sonst so hellen und freundlichen Kirchengebäude in der Lungauer Gemeinde. Das Fresko von 1620 wurde im Zuge einer Sanierung in den vergangenen Jahren vollständig freigelegt. Und sofort wollten die Verantwortlichen das Wandbild übermalen lassen. Doch Kunsthistoriker kritisierten den Plan und forderten den Verbleib des 400 Jahre alten Wandbildes, das die sieben Todsünden und die daraus resultierenden Höllenstrafen darstellt.